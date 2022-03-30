Кемерово, , 16:52 — REGNUM В Кемеровской области бывшего начальника управления культуры Ленинск-Кузнецкого городского округа приговорили к пяти годам условно и 3,5 млн рублей штрафа за мошенничества. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Мошенничество Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

«Он заключал с фирмами фиктивные договоры на организацию торжеств, которые в реалии не проводились. Выделенные на них денежные средства похищались и делились между чиновником и его подельниками», — уточнили в полиции.

Также были присвоены выделенные на уборку площади и содержание сценического комплекса 170 тысяч рублей.