Вашингтон, 30 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Третий по численности населения в США штат Флорида заключил мировое соглашение с сетью аптек CVS и тремя фармацевтическими компаниями на сумму более $878 млн, чтобы урегулировать претензии относительно роли фармгигантов в разжигании опиоидной эпидемии, сообщает 30 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

CVS выплатит $484 млн, Teva Pharmaceutical — $194,8 млн, Allergan — $134,2 млн, а Endo International — $65 млн, говорится в заявлении генерального прокурора Флориды Эшли Муди. Отмечается, что при этом все компании отрицают свою вину.

Напомним, что Teva была вовлечена в более чем 3,5 тысячи судебных процессов после того, как США возложили на нее и другие компании ответственность за опиоидную эпидемию, в результате которой погибли сотни тысяч людей.