Хельсинки, , 17:14 — REGNUM Финские государственные железные дороги возобновили грузовые перевозки в Россию, остановленные после введения санкций Великобритании в отношении РЖД, об этом 30 марта сообщили в компании VR Transpoint.

Железнодорожные пути (сс) ulleo

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Напомним, грузовые перевозки были остановлены 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении Российских железных дорог (РЖД). Однако, санкции, как выяснилось, не распространяются на контракты VR Group.

«Мы можем продолжать важные железнодорожные экспортные, импортные и транзитные перевозки, сохраняя при этом финскую экспортную отрасль в рабочем состоянии. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта», — сказал генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен.

Как отметили в компании, услуги VR Transpoint сосредоточены на транспортировке продуктов и сырья в экспортной отрасли. Объемы железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 году составили около 37 млн тонн. Грузоперевозки между Финляндией и Россией составляют около трети от общего объема тонн.

Напомним, что с 28 марта прекращено пассажирское сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом скоростного поезда Allegro.

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