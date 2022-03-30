Мадрид, 30 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Главный тренер основного состава мадридского «Реала» Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба «сливочных».

Светлана Бекетова Карло Анчелотти

Под руководством 62-летнего итальянского специалиста мадридский клуб, одержав двадцать побед, потерпев три поражения и набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22. В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА «сливочные» встретятся с лондонским «Челси».

Первый матч «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля и пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Ответная встреча запланирована на 12 апреля.

Карло Анчелотти возглавил «Реал» 1 июля 2021 года после ухода из «Эвертона». Итальянский специалист покинул «Эвертон», подписав со «сливочными» трехлетний контракт до конца сезона 2023/24.