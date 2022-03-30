Салехард, , 16:43 — REGNUM На Ямале до 1 мая 2022 года продлевается ограничение на проведение публичных массовых мероприятий. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Забег по ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

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Исключение составляют мероприятия органов госвласти, физкультурные и спортивные, департамента молодежной политики и туризма, учреждений культуры, кинотеатров и богослужений.

Режим повышенной готовности действует на Ямале до 1 июня 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 30 марта за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 93 пациента с коронавирусной инфекцией. Заразились коронавирусом 82 человека.

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