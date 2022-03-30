Новосибирск, 30 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Новосибирске за халатность будут судить бывшего инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН) одного из отделов полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) pgbsimon Жестокое обращение с детьми

Выяснилось, что с июля 2019 года по 19 марта 2021 года в дачном посёлке Кудряшовский малолетний мальчик находился в опасной для жизни и здоровья обстановке — мать и отчим жестоко обращались с ребёнком и истязали его. Всё это время старший инспектор ПДН бездействовал. В результате, 19 марта 2021 года мать и отчим убили ребёнка. Уголовное дело в отношении женщины и её сожителя уже направлено в суд.

«В ходе предварительного следствия следователем допрошено свыше 40 свидетелей, проведено более пяти комплексных судебных экспертиз с длительными сроками производства», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время расследование дела в отношении бывшего инспектора ПДН завершено, вместе с утвержденным обвинительным заключением она в ближайшее время поступит в суд.