Амстердам, 30 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. О планах уйти из России объявил голландский банк Rabobank 30 марта на своём сайте. Так же будет действовать дочерняя компания банка DLL.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Отмечается, что Rabobank и DLL «начали сворачивать всю деятельность в России и покидают страну». При этом в России в основном присутствует DLL, специализирующаяся на лизинге сельхозтехники.

Решение принято в рамках введения в отношении России европейских санкций. Руководство компании призывает к прекращению огня на Украине и к восстановлению стабильности на европейской территории.