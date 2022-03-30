Лима, 30 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Вице-президент Перу Дина Болуарте публично призвала двух племянников и бывшего секретаря президента Педро Кастильо сдаться полиции, разыскивающей их по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

Полиция Перу объявила фигурантов в розыск после того, как те не были обнаружены по месту проживания. Бруно Пачеко, Фрай Васкес и Джан Кастильо подозреваются в махинациях с контрактами на общественные работы.

Подозрения в отношении родственников Педро Кастильо указываются в числе оснований для требования об отставке президента, несмотря на то, что он отрицает свою причастность к преступлениям.