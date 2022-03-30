Симферополь, , 16:41 — REGNUM Законодательно запретить в России так называемую православную церковь Украины (не подчиняется Московскому патриархату) предлагает глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он написал в своём телеграм-канале 30 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Поручил разработать проект федерального закона о запрете раскольничьей структуры — так называемой православной церкви Украины», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховную Раду был внесён проект закона о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и об изъятии её имущества.

«У кого-то еще остались сомнения, что Россия освобождает украинский народ от абсолютного зла? Оно выращено в идеологических лабораториях западных спецслужб, накачано ненавистью и вооружено до зубов, его цель — уничтожение наших общих ценностей, всего, что веками связывает наши народы, всего, что нам дорого. Поэтому — только демилитаризация, денацификация и суд над нацистскими преступниками. Поэтому — только Победа! Конец у богоборцев всегда одинаковый — поражение и позор. Проверено историей», — прокомментировал Аксёнов инициативу украинских депутатов.