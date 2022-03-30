Симферополь, 30 марта 2022, 16:41 — REGNUM Законодательно запретить в России так называемую православную церковь Украины (не подчиняется Московскому патриархату) предлагает глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он написал в своём телеграм-канале 30 марта.
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«Поручил разработать проект федерального закона о запрете раскольничьей структуры — так называемой православной церкви Украины», — написал Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховную Раду был внесён проект закона о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и об изъятии её имущества.