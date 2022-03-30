Подгорица, , 16:40 — REGNUM Экономический кризис в мире и рост цен на строительные материалы в Черногории привели к колоссальному росту цен на квадратный метр квартир, которые в Подгорице составляют более 2000 евро, сообщает Investitor. me

Квартира

В то же время спрос увеличился, и владельцы агентств недвижимости говорят, что продается все, что предлагается рынку. Цены начали расти с сентября 2021 года.

«Однако это не повлияло на спрос, который по-прежнему высок. Наверное, люди боятся инфляции и вкладывают деньги в недвижимость. С другой стороны, цены на строительные материалы подскочили от 40 до 200 процентов, что отразится на цене жилой площади», — сказал Радович изданию Pobjeda, добавив, что стоимость квартир в их домах колеблется от 1300 до 1800 евро.

Мирослав Дошляк, менеджер агентства Property & Travel, утверждает, что цены нереальные и что квартиры в центре Будвы продаются по 5000 за квадратный метр.

«Квартир нет, а спрос и предложение диктуют цену. В то же время дорожали строительные материалы, поэтому цены становились нереальными. Например, в центре Будвы площадь колеблется от 2000 до 5000, а в окрестностях от 1600 до 2100», — утверждает Дошляк, добавляя, что спрос увеличился, а предложения нет.