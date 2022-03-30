Киев, , 16:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил у парламента Норвегии различные системы вооружения, в том числе противокорабельные ракеты Harpoon и зенитно-ракетные комплексы ПВО NASAMS.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом украинский президент заявил 30 марта в ходе видеообращения к парламенту Норвегии.

«Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие — ракеты Harpoon, а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты», — заявил Зеленский.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба кабинета министров Норвегии сообщила, что вооруженным формированиям Украины дополнительно направлено до двух тыс. противотанковых ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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