Казань, 30 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Размер билета в общественном транспорте Казани уменьшился вдвое. По словам председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Татарии Сергея Темлякова, данная меры вызвана ростом цен на кассовые ленты.

http://www.adm44.ru Оплата проезда в общественном транспорте

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«Из-за роста цен на ленту, в автобусах Казани теперь билеты нового образца, билет по объёму стал меньше в два раза, чем был раньше. Билет стал более компактным», — уточнил он.

При этом проблем с выдачей билетов не ожидается, отмечает Тепляков. Примерное количество ленты, затрачиваемое в течение дня, председатель Ассоциации назвать не смог, уточнив, что билет при оплате транспортными картами не выдается, передает «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в марте в России заметно подорожала офисная бумага. В Минпромторге заявили, что поставки бумаги должны стабилизироваться, а отечественные производители полностью закрывают потребности страны в такой продукции.

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