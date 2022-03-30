Калуга, 30 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Калужской области в настоящее время газифицированы 1163 населенных пункта (общее число — 1332). Потенциал догазификации в их границах составляет 18 131 домовладение. Стоимость социальной газификации в регионе оценивается в 1 млрд 930 млн рублей. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Газификация домовладения

В качестве единого оператора в регионе определена компания «Газпром газификация». По итогам инвентаризации с ней согласован и утвержден план-график на подключение — 8 614 домовладений (2021 год — 546, 2022 год — 6871, 2023 год — 1155, 2024 год — 42). Средства единого оператора на социальную газификацию составят 1 млрд 870 млн рублей. Жители области подали 8 260 заявок на проведение работ. Это 46% от потенциала догазификации. Принято 5 458 заявок. Отклонено 2802 заявки. Из тех, что отклонены, 70% — либо дубликат заявок, либо они не соответствуют критериям догазификации. Со всеми оставшимися заявителями, а их пока 848, региональный и муниципальные штабы по газификации проводит разъяснительную работу, после чего жители обращаются повторно. По двум третям принятых заявок заключены договоры (3659, по области — 67%). Еще около 10% договоров находятся на подписи у собственников жилья. По желанию граждан газораспределительная организация заключает общий договор и на подключение в пределах земельного участка, и на внутридомовые газовые работы.

«На данный момент газ подведен до границ 1285 участков. Это более трети от всех заключенных договоров. Подключено 690 домовладений. Чтобы ускорить подключение, срок согласования проектной документации в смежных организациях сокращен до трёх дней. С собственниками всех домовладений взаимодействуют муниципальные штабы по газификации. Мы предлагаем людям на выбор три комплекта газового оборудования в среднем на 52 тысячи рублей. А чтобы снизить затраты, девяти льготным категориям населения выплачиваем по 50 тысяч рублей на его приобретение, установку и подключение. По оценке, социальная газификация позволит увеличить уровень газификации региона с текущих 80% до 83%. В регионе действует программа развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2021−2025 годы. С её завершением уровень газификации вырастет еще на 4%», — отметил Владислав Шапша.