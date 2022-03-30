Великий Новгород, 30 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В связи с дефицитом белой офисной бумаги в Новгородской области нашли временную замену в кремовой бумаге, производить которую будет местная бумажная фабрика. Об этом 30 марта заявил губернатор региона Андрей Никитин.

Бумага

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«Действительно, есть определённый дефицит офисной бумаги. Казалось бы, есть достаточное количество сырья, есть заводы, есть оборудование, но нет химикатов, которые необходимы для отбеливания бумаги», — обозначил проблему губернатор.

Вместе с тем область постаралась решить этот вопрос за счёт запуска на «Вельгийской бумажной фабрике» кремовой бумаги при поддержке областного Центра импортозамещения.

Сейчас это предприятие продаёт бумагу юридическим лицам по цене 250 рублей за пачку. Тогда как импортная бумага сейчас обходится им минимум в 900 рублей за упаковку.

«Я думаю, мы кремовый оттенок, безусловно потерпим. А через две недели эта бумага появится в свободной продаже в канцелярских магазинах», — сообщил губернатор Новгородской области.

Андрей Никитин также отметил, что в дальнейшем фабрика планирует освоить производство и белой офисной бумаги. Область окажет в этом вопросе поддержку предприятию.