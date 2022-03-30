Вологда, 30 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Вологодскую область поступило поступило 1800 упаковок препарата «Эутирокс», который из-за ажиотажного спроса несколько дней назад исчез из местных аптек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

«На сегодняшний день мы фиксируем, что число обращений по «Эутироксу», «L-тироксину», снижается, но спрос все еще высокий. Временное отсутствие указанных препаратов в аптеках связано с ажиотажным спросом граждан: в первые недели марта продажи гормональных лекарственных средств увеличились в десять раз. Пациенты, которые принимают их постоянно, сделали запас. Но хочу отметить, что дистрибьюторы и производители заверяют — проблем с производством нет», — отметил глава департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Поступившие в регион медикаменты будут распределены по сети аптек «Фармация».

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы возник и в других регионах страны. В Архангельской области для покрытия потребности закупили свыше 18 тысяч упаковок «Эутирокса».