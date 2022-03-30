Москва, 30 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. На фоне проблем на море и в воздухе операторы стараются переориентировать грузы на железную дорогу. Об этом 30 марта заявил директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Железная дорога существенно позволит сократить и сроки, и риски по доставке товаров из того же Китая и других стран в Россию и другие страны СНГ», — заявил Мисаилов.

В частности, в «РЖД» в первых числах марта отметили существенный рост контейнерных перевозок — на 9% с лишним. А в восточном направлению по БАМу и «Транссибу», — и без того достаточно перегруженным путям, — они и вовсе выросли на 23,5%.

«Железная дорога — это хорошая альтернатива. Но есть момент: не всё можно поставить на рельсы. Есть ограничения по перевозке опасных грузов, которые классифицируются китайскими властями», — добавил Мисаилов.

Напомним. что ранее в Шанхае власти ограничили работу общественного транспорта, а сотрудников, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности Шанхая, перевели на удаленный режим работы. Карантин понадобился для проверки граждан на коронавирус.