Сараево, 30 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В базе данных Реестра определенных иностранцев содержатся имена около 300 человек, которым был запрещен въезд в Боснию и Герцеговину (БиГ), сообщил директор Службы по делам иностранцев БиГ Слободан Уйич, сообщает RTCG.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Он сообщил, что на базе находится более 60 граждан Черногории, 27 граждан Сербии, более 70 граждан Албании и столько же граждан Турции.

«Решение о запрете въезда в БиГ и квалификацию того, что кто-то представляет угрозу общественному порядку и миру и порядку в БиГ, принимает Агентство разведки и безопасности, а не Служба по делам иностранцев», — сказал Уйич.

По его словам, Служба выполняет техническую часть, заключающуюся в занесении «действий и угроз» в базу данных РОС, согласно которой Пограничная полиция должна действовать законно.