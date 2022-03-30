Вашингтон, 30 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В США в ближайшее время может возрасти поток нелегальных мигрантов, которые без документов пытаются пересечь американо-мексиканскую границу. Число пробравшихся в страну нелегалов может превысить рекордные показатели 2021 года в связи с планами администрации президента Джо Байдена отменить коронавирусные ограничения, в данный момент не позволяющие получать американское гражданство большинству просителей убежища, сообщает 30 марта Reuters.

(сс) Daniel Arauz Мексиканские беженцы у границы США и Мексики в Тихуане

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Министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день, сообщил анонимный источник в ведомстве.

При этом собеседник агентства не уточнил, какое количество мигрантов министерство оформляет в настоящее время. В середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки, сообщили источники в правительстве США.