Киев, 30 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Норвегия может помочь Украине с газом, заявил 30 марта украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в норвежском парламенте в видеоформате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Назвав Норвегию «одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов», Зеленский заявил, что политика Осло резко контрастирует с тем, «как ведёт себя» Москва.

Он сказал, что Норвегия могла бы сделать «определяющий взнос в энергетическую безопасность Европы», обеспечив газом и ЕС, и Украину. Украинский лидер добавил, что Киев уже начал диалог о поставках из Норвегии пяти миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон.

Зеленский «Я надеюсь, это станет основой для нашего долгого сотрудничества в этой сфере».

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Напомним, Россия объявила, что недружественные страны теперь смогут покупать российский газ только за рубли.