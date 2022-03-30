Симферополь, , 16:24 — REGNUM Проект федерального закона о национализации имущества, принадлежащего украинским политикам, бизнесменам, политическим деятелям и расположенного на территории России, поручил разработать глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он написал 30 марта в телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму», — написал Аксёнов.

Он напомнил, что ранее Верховная рада Украины приняла закон о национализации российской собственности на Украине.

«Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму заявили о намерении национализировать отели, расположенные на территории региона и принадлежащие украинским собственникам. Отметим, что накануне глава Крыма назвал высокопоставленных украинских чиновников, имеющих собственность на полуострове.

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