Москва, , 16:18 — REGNUM В настоящее время идет закрепление статуса рубля как мировой сырьевой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что Индия изучает предложение РФ использовать для расчетов Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.

Флаги России и Индии Mil.ru

«Это было бы идеальное решение для России в сложившейся ситуации. И одновременно это будет достаточно сильным ударом и по SWIFT, и даже доллару США. Ведь на одной Индии Россия не остановится. Скорее всего, сейчас идёт закрепление статуса «рублёвой зоны» и статуса рубля как мировой сырьевой валюты. Это очень правильное решение, — сказал Головченко. — Для Индии это тоже плюс. Не надо озираться на США и Европу. Не надо переживать за прохождение транзакции. Стороны решили, оплатили, и все остались довольны. Но боюсь, что США так просто эту ситуацию не отпустят. Будут давить и на Индию, и на остальных желающих».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложенная Россией система позволяет проводить расчеты в национальных валютах с использованием российского аналога международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

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