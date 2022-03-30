Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Одна из крупнейших американских сетей аптек CVS достигла соглашения со штатом Флорида об урегулировании претензий относительно роли компании в разжигании опиоидного кризиса, сообщает 30 марта Reuters.

Фармацевтика Pharma.net.ua

Компанию обвинили в том, что она наживалась на выписке рецептов на опиоидные препараты. В соответствии с соглашением компания должна выплатить $484 млн в течение 18 лет.

Напомним, что судебное разбирательство о роли CVS в разжигании опиоидной эпидемии должно было пройти в апреле 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владельцы американской фармацевтической компании Purdue Pharma согласились выплатить около $4,3 млрд за урегулирование исков, признав, что компания сыграла определённую роль в возникновении эпидемии опиоидной зависимости в США.

Purdue Pharma производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin. Истцы заявили, что покупателей не информировали о привыкании, которое вызывает этот препарат.