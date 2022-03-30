Архангельск, 30 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Архангельской области на догазификацию подано более двух тысяч заявок, однако в работу были приняты только 1,5 тысячи, сообщает региональное правительство.

Altai-republic.ru Газификация домов

По данным ведомства, основными причинами отклонения заявок стали их несоответствие критериям догазификации, а также отсутствие газоснабжения в населенном пункте.

«На сегодня заключено 815 договоров — это 53 процента от количества принятых заявок. Обеспечена подводка газопроводов до границ земельных участков к 159 домовладениям, подключены к газопроводам с пуском газа 50 потребителей, — сказал губернатор региона Александр Цыбульский. — Таким образом, сроки, установленные пообъектным планом-графиком догазификации, газораспределительными организациями, соблюдаются».

Как сообщало ИА REGNUM, технически возможная газификация России будет полностью завершена к 2030 году .