Москва, , 16:17 — REGNUM Для торговли с дружественными России странами лучше использовать национальные валюты, нежели создавать некую новую платежную единицу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу экспертов центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, которые считают, что новая валюта должна создаваться по образцу экю (европейская валютная единица, использовавшаяся в 1979—1998 годах, — прим. ИА REGNUM)

Доллар Greg Dunlap

«Заявление о необходимости создания новой валюты для расчёта с дружественными странами очевидно политическое. Ещё одно средство заявить о необходимости отказа от долларов. И то, что России надо постепенно отказываться от преобладания долларов США в расчётах, — тренд правильный. Мы слишком зависим от американской экономики в этом отношении. Вместе с тем мне трудно понять смысл создания ещё одной платёжной единицы, — сказал Ковригин. — Экю — это псевдовалюта, условная платёжная единица как переходный этап к единой европейской денежной системе. Её цель была другой — не отказ от преобладания доллара, а постепенное приведение денежных систем стран Европы к единому знаменателю. Использовалась она весьма нечасто».

Ковригин подчеркнул, что введение новых платёжных единиц — процесс весьма непростой и с технической, и политической точек зрения. Возможны лишние затраты на транзакции и конвертацию. Сторонам будет не так просто договориться о правовых основах функционирования этой единицы в расчётах между собой.

«Не проще ли просто перевести расчёты в национальные валюты, облегчив их конвертацию внутри дружественных стран?» — поинтересовался экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, идею о создании новой валюты сочли недостаточно продуманной и обоснованной.

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