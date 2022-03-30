Подгорица, 30 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. По предварительным данным черногорского статистического ведомства Monstat, общий объем внешней торговли Черногории за первые два месяца составил 488,5 млн евро, что на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Двигатель торговли

Monstat сообщил, что стоимость экспортированных товаров составила 125,6 млн евро, что на 108,6% больше, чем за аналогичный период. Импорт вырос на 43,5 процента и составил 362,9 миллиона евро.

«Покрытие импорта экспортом составило 34,6 процента и выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно составляло 23,8 процента», — говорится в сообщении.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были Швейцария с 25,5 млн евро, Сербия с 23,4 млн евро и Босния и Герцеговина с 15,7 млн евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были Сербия с 60,5 млн евро, Китай с 40 млн евро и Германия с 31,1 млн евро.