Москва, , 16:16 — REGNUM На российском рынке бытовой техники освободившиеся сегменты займут российские и восточноазиатские производители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ начали снижаться цены на ряд потребительских товаров.

Рост цен

«Сразу после введения санкций против России цены на импортную технику ощутимо взлетели, а теперь ввиду снижения ажиотажного спроса и курса доллара продавцы стали их корректировать, хоть и не до того уровня, который был в начале февраля, — сказал Юденков. — Бренды бытовой техники, чьи товары могли подорожать, уже ушли с рынка. Скорее всего, освободившиеся сегменты займут российские и восточноазиатские производители, чьи товары будут значительно дешевле западных. При этом потребитель особенно не потеряет в качестве — условная морозильная камера, сделанная в Липецке, мало чем отличается от импортного аналога».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал, что в РФ проходит эмоциональный всплеск спроса на потребительские товары.

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