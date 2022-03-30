Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы навредит и самой Грузии, и Украине. Об этом 30 марта заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы должны оберегать Украину и Грузию. Именно из-за того, что мы заботимся об этих двух странах, думаю, это дополнительный аргумент в пользу того, почему Саакашвили уместно находиться в тюрьме», — сказал лидер партии.

Он отметил, что для Тбилиси киевский режим является дружественным, поэтому не планируется ухудшать его тяжёлое положение. По этой причине экс-президента лучше оставить в тюрьме.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси, когда он вернулся на родину, пытаясь поддержать на выборах свою партию «Единое национальное движение». После начала спецоперации по денацификации Украины экс-президент стал требовать отпустить его на Украину защищать киевский режим.