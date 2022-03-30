Тюмень, , 16:15 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году на 5% увеличилось количество выявленных наркопреступлений к уровню предыдущего года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

При этом количество преступников, находившихся в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 56,4%. Из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотиков. Задержано 14 межрегиональных наркокурьеров, ликвидированы две подпольные нарколаборатории. Заблокирован доступ к 379 интернет-сайтам, на которых продавались наркотики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске два жителя Югры отданы под суд за попытку сбыта более 1,9 кг наркотиков.

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