Подгорица, 30 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Общая налоговая задолженность Черногории составляет более 550 миллионов евро, заявила представитель министерства финансов и социального обеспечения Бояна Баич. Она также заявила, что должникам будет предложено погасить долги через спецальную программу, сообщает RTCG.

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«В любом случае есть план, как облегчить жизнь налогоплательщикам, как погасить огромную налоговую задолженность», — сказала Бойович в программе «Доброе утро, Черногория».

Как было объявлено, Управление доходов и таможни опубликует новый «черный список» налоговых должников в конце этой недели.

Байич также сообщила, что более 80 процентов черногорских налогоплательщиков, т. е. 27 017 из них, находятся в системе электронной фискализации.

По словам Баич, из них в системе электронной фискализации 3695 физических лиц.