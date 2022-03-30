Джакарта, 30 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что за последние два года дороги вокруг храма Боробудур расширили, а путь к храму благоустроили. Об этом глава государства написал в Twitter.

(сс) Cmichel67 Храмовый комплекс Боробудур и вулкан Мерапи на острове Ява

«Помимо инфраструктуры, также важно регулярно проводить культурно-художественные мероприятия в туристических местах, чтобы привлечь больше туристов», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отправился в Джокьякарту и провинцию Центральная Ява с рабочим визитом.