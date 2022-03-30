Москва, , 16:10 — REGNUM Помимо новой волны пандемии коронавируса в Китае, ситуацию на международном рынке осложняет и ситуация вокруг России и Украины. Об этом 30 марта заявил сооснователь и генеральный директор компании Container xChange Йоханнес Шлингмайер на телеканале «Россия 24».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Любой сбой в этом процессе снижает эффективность перевозок. Мы сейчас находимся в очень странном периоде времени, который начался с приходом пандемии и продолжается в связи с ситуацией на Украине», — заявил Шлингмайер.

В начале марта, в частности, условия работы в России пересмотрели ключевые игроки на рынке международной логистики — сотрудничество временно приостановили четыре ведущих грузоперевозчика.

«Безусловно, это забирает ряд возможностей, поскольку кораблям приходится менять маршруты, контейнеры дольше простаивают в порту, в связи с чем снижаются доступные мощности», — указал он.

Напомним. что ранее в Шанхае власти ограничили работу общественного транспорта, а сотрудников, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности Шанхая, перевели на удаленный режим работы. Карантин понадобился для проверки граждан на коронавирус.