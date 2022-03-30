Подгорица, , 16:09 — REGNUM В Черногории в течение 2021 года насчитывалось 254,8 тыс. работающего населения, из них 212,6 тыс. или 83,4% были заняты и 42,2 тыс. или 16,6% были безработными, говорится в бюллетене статистического ведомства Monstat.

Безработица Picserver.org

Данные также показывают, что 53,6% безработных ищут работу в течение двух и более лет.

«Согласно данным четырех ежеквартальных опросов, проведенных в 2021 году, в Черногории насчитывалось 254,8 тыс. активного населения, из которых 212,6 тыс., или 83,4%, были заняты, а 42,2 тыс., или 16,6%, были безработными», — говорится в сообщении.

Население вне состава рабочей силы (15−89 лет) составляет 244,5 тыс. человек. Для возрастной группы от 15 до 89 лет в 2021 году уровень активности составляет 51,0%, уровень занятости — 42,6%, уровень безработицы — 16,6% и уровень безработицы — 49%, — показывают данные Monstat.