Владимир, , 16:09 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован 31 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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30 марта выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 147 тыс. 189 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 132 тыс. 159 пациентов, в том числе 2004 — за последние сутки.

За весь период скончались 3352 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая.