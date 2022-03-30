Москва, , 16:09 — REGNUM Телеведущая и врач Елена Малышева «распустила» свою программу на Первом канале. Об этом 30 марта пишет телеграм-канал Baza.

Елена Малышева Government.ru

По данным Baza, Малышева сообщила своей команде о закрытии передачи до сентября 2022 года, однако неизвестно, вернётся ли она в эфир в дальнейшем. Как отмечает канал, причиной такого решения стали изменения эфирной сетки вещателя. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что изменения эфирной сетки на российском телевидении связаны с необходимостью освещения более «важных общественно-политических событий». Так с экранов пропали почти все развлекательные передачи, в том числе «Давай поженимся», «Вечерний Ургант» и другие.

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