Москва, 30 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Телеведущая и врач Елена Малышева «распустила» свою программу на Первом канале. Об этом 30 марта пишет телеграм-канал Baza.

Government.ru Елена Малышева

По данным Baza, Малышева сообщила своей команде о закрытии передачи до сентября 2022 года, однако неизвестно, вернётся ли она в эфир в дальнейшем. Как отмечает канал, причиной такого решения стали изменения эфирной сетки вещателя. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что изменения эфирной сетки на российском телевидении связаны с необходимостью освещения более «важных общественно-политических событий». Так с экранов пропали почти все развлекательные передачи, в том числе «Давай поженимся», «Вечерний Ургант» и другие.