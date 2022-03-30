Петрозаводск, , 16:20 — REGNUM Во время специальной военной операции России на Украине погиб уроженец Карелии, гвардии ефрейтор, гранатометчик Василий Дзекунов, сообщил 30 марта глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Гвардии ефрейтор Василий Дзекунов Vk.com/aparfenchikov

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«Наш земляк из Сегежи Василий Дзекунов. Гвардии ефрейтор, гранатометчик мотострелкового батальона. Он служил по контракту в Ленинградской области. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — уточчнил Парфенчиков.

Напомним, с начала специальной военной операции России на Украине в Карелии простились с пятью российскими военнослужащими. При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов, 24-летний Егор Терзи.

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