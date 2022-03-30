Петрозаводск, 30 марта 2022, 16:20 — REGNUM Во время специальной военной операции России на Украине погиб уроженец Карелии, гвардии ефрейтор, гранатометчик Василий Дзекунов, сообщил 30 марта глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Гвардии ефрейтор Василий Дзекунов
Гвардии ефрейтор Василий Дзекунов
Vk.com/aparfenchikov

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«Наш земляк из Сегежи Василий Дзекунов. Гвардии ефрейтор, гранатометчик мотострелкового батальона. Он служил по контракту в Ленинградской области. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — уточчнил Парфенчиков.

Напомним, с начала специальной военной операции России на Украине в Карелии простились с пятью российскими военнослужащими. При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов, 24-летний Егор Терзи.

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