Петрозаводск, 30 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Во время специальной военной операции России на Украине погиб уроженец Карелии гвардии ефрейтор, гранатометчик Василий Дзекунов, сообщил 30 марта глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Vk.com/aparfenchikov Гвардии ефрейтор Василий Дзекунов

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"Наш земляк из Сегежи Василий Дзекунов. Гвардии ефрейтор, гранатометчик мотострелкового батальона. Он служил по контракту в Ленинградской области. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — уточнил Парфенчиков.

Напомним, с начала специальной военной операции России на Украине в Карелии простились с пятью российскими военнослужащими. При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов, 24-летний Егор Терзи.