Степанакерт, 30 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Нагорного Карабаха поддержали проект закона о введении в состав Службы национальной безопасности республики (СНБ) боевых подразделений. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба законодательного органа.

Mil.am Боевые действия в Нагорном Карабахе

Законопроект на рассмотрение внёс представитель СНБ Нвер Гаспарян. Сообщается, что депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы принять представленный законопроект.

«Принятие Закона «О внесении изменений в Закон об органах национальной безопасности» будет способствовать урегулированию правоотношений, возникающих при несении боевого дежурства воинскими подразделениями, действующими в системе уполномоченного органа Службы национальной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что в конце марта обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ заявили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.