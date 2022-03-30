Астрахань, , 16:04 — REGNUM В Астраханской области с начала 2022 года служба санитарной авиации выполнила 23 вылета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба областного правительства.

Вертолет Александр Шимберг © ИА REGNUM

Всего были эвакуированы 24 человека, в том числе восемь детей.

Врачи центра медицины катастроф транспортируют пациентов из удаленных мест области и соседних регионов в медучреждения Астрахани, а также оказывают экстренную медпомощь во время перелета.

Работа ведётся в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».