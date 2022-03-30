Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM В Екатеринбурге работникам «Уральской базы авиационной охраны лесов» задолжали более 3 млн рублей. Долг возник перед 175 сотрудниками за сентябрь–октябрь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

В ходе проверки ведомство выявило несоблюдение трудового законодательства. Руководителю базы внесли представление об устранении нарушений. Также были выданы судебные приказы о взыскании задолженности.

В итоге долги по зарплате были выплачены. Бухгалтера учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.