Волгоград, , 16:04 — REGNUM Компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей взыскал суд в пользу жителя Волгограда, мать которого скончалась из-за врачебной ошибки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

Операция

Женщину в июле 2017 года планово госпитализировали в терапевтическое отделение Волгоградского медицинского клинического центра Федерального медико-биологического агентства. Врач-хирург удали пациентке выявленные полипы, однако состояние женщины ухудшилось. Её направили в другое лечебное учреждение, там провели ещё две операции, но в августе 2017 года она скончалась.

Суд установил, что клинический центр в полной мере не произвёл диагностику пациентки, а оказанная некачественная медицинская помощь способствовала развитию неблагоприятного исхода.

В пользу истца, сына погибшей женщины, взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также иные расходы на общую сумму почти 175 тысяч рублей.

Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.