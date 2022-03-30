Туньси, , 15:59 — REGNUM Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана стала одной из главных тем обсуждения на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, которая состоялась на полях третьей конференции глав МИД стран — соседей Афганистана в китайском Туньси.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ключевым проблемам региональной и глобальной повестки дня с упором на развитие ситуации на Украине и в Афганистане. Повышенное внимание было уделено положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», — сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Также стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление взаимодействия по всем направлениям, «невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против Российской Федерации и Исламской Республики Иран рядом недружественных стран».

Кроме того, министры иностранных дел России и Ирана обсудили ход выполнения поручений, данных руководителями двух стран по итогам визита в Москву президента Ирана Ибрагима Раиси в январе 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта представители Ирана и России встретились в Вене, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий. Переговоры между Ираном и группой 4+1 в Вене по возобновлению СВПД, которые продолжаются уже почти год, были приостановлены по предложению главы внешнеполитического ведомства ЕС, чтобы переговорные группы вернулись в свои столицы для дальнейших консультаций.