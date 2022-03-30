Сеул, , 15:59 — REGNUM За последние три года в Южной Корее зафиксировали снижение уровня межкультурной чувствительности, которая указывает на степень понимания, осознания и признания других культур. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства гендерного равенства и семей.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам исследования, проведенного в прошлом году среди 10 тыс. человек, среди взрослых граждан показатель составил 52,27 пункта, а среди молодежи — 71,39 пункта.

Выяснилось, что чем ниже возраст респондентов, тем более толерантно они относятся к иностранцам.

Между тем число людей, которые не встречали иностранцев во время пандемии коронавируса, увеличилось вдвое.

Как отметили в министерстве, чем чаще жители страны встречают иностранцев, тем выше уровень межкультурной восприимчивости, и наоборот.

Отмечается, что на основе полученных данных министерство планирует разработать рекомендации по предотвращению дискриминации иностранцев.