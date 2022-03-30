Уфа, 30 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Законность расходования денег дольщиков, привлеченных застройщиками, входящими в группу компаний «Госстрой», проверят следователи в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что в производстве у следователей находится уголовное дело, которое было возбуждено по признакам мошенничества по факту хищения денег участников долевого строительства многоквартирных домов в ЖК «Московский» в г. Уфе. При этом генерального директора ООО «Госстрой-менеджмент» привлекли в качестве обвиняемого по этому делу.

Отмечается, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования дела следователи проверят законность расходования денег участников долевого строительства и других недостроенных жилых комплексов, возведение которых осуществлялось фирмами, входящими в группу компаний «Госстрой». При наличии признаков состава преступления будут приняты процессуальные решения.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле главы следственного управления Башкирии.