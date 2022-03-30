Москва, , 15:57 — REGNUM Локдаун в Шанхае вызовет серьёзные проблемы в международной торговле. Об этом 30 марта заявил директор по продажам и клиентскому сервису ПАО «ТрансКонтейнер» Никита Пушкарёв на телеканале «Россия 24».

Шанхай

«Шанхай — это самый крупный порт мира, и грузы из Шанхая следуют абсолютно в любую точку нашей планеты. Сейчас будут определённые промедления в отправке груза. Возможно, это займёт две-три недели, но, я думаю, с этим можно будет справиться», — заявил Пушкарёв.

По его мнению, этот фактор никак не повлияет на стоимость перевозок.

«Всё-таки мы рассчитываем, что стоимость останется прежней, после того как, в частности, Шанхай придёт в свой нормальный режим работы», — указал он.

Напомним. что ранее в Шанхае власти ограничили работу общественного транспорта, а сотрудников, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности Шанхая, перевели на удаленный режим работы. Карантин понадобился для проверки граждан на коронавирус.