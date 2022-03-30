Лос-Анджелес, США, , 16:02 — REGNUM Американская актриса Шерон Стоун сыграет в будущем фильме студии DC «Синий жук». Об этом 30 марта пишет Variety.

Шэрон Стоун Georges Biard

По данным издания, Стоун присоединилась к актёрскому составу ленты, чтобы сыграть злодейку Викторию Корд. Как отмечает СМИ, персонаж артистки создан специально для «Синего жука». Вместе со Стоун в фильме сыграет Рауль Трухильо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, релиз «Синего жука» будет исключительно театральным — премьера запланирована на 18 августа 2023 года. Главную роль в картине исполнит Шоло Маридуэнья («Кобра Кай»).

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