Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Американская актриса Шерон Стоун сыграет в будущем фильме студии DC «Синий жук». Об этом 30 марта пишет Variety.

Georges Biard Шэрон Стоун

По данным издания, Стоун присоединилась к актёрскому составу ленты, чтобы сыграть злодейку Викторию Корд. Как отмечает СМИ, персонаж артистки создан специально для «Синего жука». Вместе со Стоун в фильме сыграет Рауль Трухильо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, релиз «Синего жука» будет исключительно театральным — премьера запланирована на 18 августа 2023 года. Главную роль в картине исполнит Шоло Маридуэнья («Кобра Кай»).