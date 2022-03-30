Кострома, , 16:30 — REGNUM Департамент здравоохранения Костромской области призвал горожан проходить ревакцинацию «Спутником V» в отсутствие однокомпонентной вакцины. Напомним, ранее горожане пожаловались на дефицит «Спутника Лайт» во всех прививочных пунктах города. Информацию подтвердил Центр медицинской профилактики региона.

Прививка Наталья Диева © ИА REGNUM

ИА REGNUM просило чиновников разъяснить ситуацию с поставками препарата. Однако, сделать этого медики не смогли. Депздрав сообщил, что лайт «пока не привозят». Информацией о том, когда он появится в прививочных пунктах, в департаменте также не располагают.

«Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт » является идентичной по составу с первым компонентом вакцины «Спутник V». Поэтому сейчас ревакцинация тех, кто ранее прошел вакцинацию, и тех, кто вакцинируется впервые после перенесенной коронавирусной инфекции, проводится именно первым компонентом «Спутник V» , — пояснили в дпздраве .

Чиновники обещают, что данные о ревакцинации будут заноситься в федеральный регистр и прививочные сертификаты. Двухкомпонентная вакцина имеется в «достаточном количестве» — более 50 тысячи доз на регион. Пройти процедуру можно во всех медицинских организациях области, а также трёх торговых центрах и на Сусанинской площади в Костроме.

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