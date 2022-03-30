Кострома, 30 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области призвал горожан проходить ревакцинацию «Спутником V» в отсутствие однокомпонентной вакцины. Напомним, ранее горожане пожаловались на дефицит «СпутникаЛайт» во всех прививочных пунктах города. Информацию подтвердил Центр медицинской профилактики региона.

Наталья Диева ИА REGNUM Прививка

ИА REGNUM просило чиновников разъяснить ситуацию с поставками препарата. Однако, сделать этого медики не смогли. Депздрав сообщил, что лайт «пока не привозят». Информацией о том, когда он появится в прививочных пунктах, в департаменте также не располагают.

«Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт » является идентичной по составу с первым компонентом вакцины «Спутник V». Поэтому сейчас ревакцинация тех, кто ранее прошел вакцинацию, и тех, кто вакцинируется впервые после перенесенной коронавирусной инфекции, проводится именно первым компонентом «Спутник V» , — пояснили в дпздраве .

Чиновники обещают, что данные о ревакцинации будут заноситься в федеральный регистр и прививочные сертификаты. Двухкомпонентная вакцина имеется в «достаточном количестве» — более 50 тысячи доз на регион. Пройти процедуру можно во всехмедицинских организациях области, а также трёх торговых центрах и на Сусанинской площади в Костроме.