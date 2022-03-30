Депздрав прокомментировал отсутствие вакцины «Спутник Лайт» в Костроме
Кострома, 30 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области призвал горожан проходить ревакцинацию «Спутником V» в отсутствие однокомпонентной вакцины. Напомним, ранее горожане пожаловались на дефицит «СпутникаЛайт» во всех прививочных пунктах города. Информацию подтвердил Центр медицинской профилактики региона.
ИА REGNUM просило чиновников разъяснить ситуацию с поставками препарата. Однако, сделать этого медики не смогли. Депздрав сообщил, что лайт «пока не привозят». Информацией о том, когда он появится в прививочных пунктах, в департаменте также не располагают.
Чиновники обещают, что данные о ревакцинации будут заноситься в федеральный регистр и прививочные сертификаты. Двухкомпонентная вакцина имеется в «достаточном количестве» — более 50 тысячи доз на регион. Пройти процедуру можно во всехмедицинских организациях области, а также трёх торговых центрах и на Сусанинской площади в Костроме.