Курган, , 15:55 — REGNUM В Курганской области за сутки на 30 марта с коронавирусной инфекцией госпитализированы 33 человека, выписались по выздоровлении 841. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 219 заражённых коронавирусом курганец, на 42 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 30 марта выявлено 101 141 случай заражения коронавирусом, выздоровели 98 861 человека, скончался 1351 пациент (на два человека больше, чем днём ранее).

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